Μια εντυπωσιακή μάχη έγινε μεταξύ Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ράσελ Ουέστμπρουκ, με τους Μπακς να επικρατούν των Ουίζαρντς.

Ο Γιάννης είχε 33 με 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ και ο Ράσελ είχε 42 με 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, σε 2 εντυπωσιακά triple doubles.

Με αυτόν τον τρόπο έγιναν το 6ο ζευγάρι αντιπάλων στην ιστορία με triple double 30άρα!

According to @EliasSports

Russell Westbrook and Giannis Antetokounmpo are the 6th pair of opposing players to each record a 30-point triple-double in the same game in NBA history. pic.twitter.com/QeqNAFvfoj

