Θέλουν να γεμίσουν το ρόστερ τους οι Μπακς και πάνε να πάρουν έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, τα ελάφια σχεδιάζουν να αποκτήσουν τον Άξελ Τουπάν που αγωνίζεται στη G-League και τη Santa Cruz με two-way συμβόλαιο.

Στη G-league έχει 17.9 πόντους με 38,6% στα τρίποντα, 5.2 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, ενώ στην Ευρώπη εκτός από τον Ολυμπιακό, έχει παίξει σε Στρασμπούρ, Ζαλγκίρις και Μάλαγα.

The Milwaukee Bucks plan to sign swingman Axel Toupane of G League’s Santa Cruz on a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. The move will fill the team’s open two-way slot.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2021