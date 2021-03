Πήραν Ντιαλό οι Πίστονς, στους Θάντερ ο Μιχάιλιουκ (pic)

BREAKING TRADE DETAILS: Pistons receive: Hamidou Diallo Thunder receive: Svi Mykhailiuk 2027 2nd-round pick Who won the trade? Diallo, 22, is averaging 11.9 PPG in 24 MPG.

Δημοσιεύτηκε από NBA Buzz στις Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021