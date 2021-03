Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πάρτι των Μπακς επί των Νικς.

Ο Greek Freak πέτυχε triple double με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όντας 5η φορά τριπλός μέσα στη σεζόν.

Εκεί όμως που θα πρέπει να σταθούμε είναι πως ήταν αλάνθαστος τόσο στις βολές όσο και στα τρίποντα. Ο σταρ του Μιλγουόκι τελείωσε την αναμέτρηση με τη Νέα Υόρκη, έχοντας 7/7 βολές και 1/1 τρίποντο.

Τέτοια αψεγάδιαστη εμφάνιση σε αυτούς τους 2 τομείς είχε πάρα πολλά χρόνια να κάνει.

Για να βρούμε ένα ματς που ο Γιάννης ήταν... άχαστος σε βολές και τρίποντα θα πρέπει να πάμε αρκετά πίσω. Συγκεκριμένα θα πρέπει να μεταφερθούμε στις 24 Νοέμβρη του 2015 και το ματς με το Ντιτρόιτ.

Τότε ο Αντετοκούνμπο βρισκόταν στην 3η σεζόν του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και είχε τελειώσει το παιχνίδι με 4/4 βολές και 1/1 τρίποντο στην επικράτηση των Μπακς επί των Πίστονς.

Φέτος ο ηγέτης των Μπακς σουτάρει με 28.5% τρίποντα και 66.7% βολές, 2 σημεία που ο MVP θέλει να βελτιώσει στο παιχνίδι του για να γίνει ασταμάτητος.

Απέναντι στους Νικς έδειξε πως είναι σε πολύ καλό δρόμο να το πετύχει για να εκμεταλλεύεται στο έπακρο κάθε φορά που πηγαίνει στις βολές ή βρίσκεται αμαρκάριστος στο τρίποντο.

The MVP with his 5th triple-double of the season:

24 PTS | 10 REB | 10 AST pic.twitter.com/35YaHB5Ypi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 12, 2021