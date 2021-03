Ίρβινγκ: «Είχατε πει όλα τα σκ@@α για μένα και τους πρώην συμπαίκτες μου στους Σέλτικς» (pic)

Οι Νετς νίκησαν τους Σέλτικς, με τον Ίρβινγκ να κάνει ματσάρα με 40 πόντους και να γράφει ιστορία.

Ο Uncle Drew τράβηξε όλα τα βλέματα πάνω του και τα είπε σε πολύ καλό κλίμα με τους πρώην συμπαίκτες του στη Βοστώνη.

Όταν αγωνιζόταν στους Κέλτες, είχαν γραφτεί πολλά για τις σχέσεις του με τους συμπαίκτες του, ενώ υπήρχαν δημοσιεύματα πως είναι κοντά μόνο με τον Τέιτουμ.

Ο ίδιος έδειξε τον εκνευρισμό του για όλα αυτά μετά το ματς, λέγοντας: «Ήταν έκπληξη για εσάς που έδειξα και πήρα αγάπη από τους πρώην συμπαίκτες μου ε; Eίπατε τόσα σκ@@α για μένα και τους πρώην συμπαίκτες μου».

“Big surprise huh?... All that s--t-talking about me and my former teammates.”

Kyrie when asked about showing love to his former Celtics teammates pic.twitter.com/kHez7G9DRP

