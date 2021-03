O... τρελαμένος Κάρι τα έδωσε όλα για να «ξυπνήσει» τους συμπαίκτες του! (vid)

Είναι ο ηγέτης, το σημείο αναφοράς, το πρόσωπο των Ουόριορς, ο σταρ που έχει πρωταγωνιστήσει στα 3 πρωταθλήματα της ομάδας και στους 5 τελικούς από το 2015 μέχρι το 2019.

Ο Στεφ Κάρι είναι σύμβολο για το Γκόλντεν Στέιτ και έχει τον απόλυτο σεβασμό όλων.

Απέναντι στους Κλίπερς, έδειχνε... τρελαμένος και έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να ξυπνήσει και να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του, όμως οι Κλίπερς έφτασαν σε μια άνετη νίκη.

Steph trying to hype up his teammates pic.twitter.com/p0SsW8RXdi

