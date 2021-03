O Ίρβινγκ έφτασε τις 5 «40άρες» με Νετς, τρίτος καλύτερος στην ιστορία τους! (pic & vid)

Πράματα και θάματα έκανε ο Ίρβινγκ με 40άρα κόντρα τους Σέλτικς, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό στο Μπρούκλιν.

Ο Uncle Drew έφτασε τα 5 ματς με 40 πόντους με τους Νετς και έπιασε τον Μπέρναρντ Κινγκ στην 3η θέση της λίστας. Πλέον κυνηγά τον Βινς Κάρτερ που έχει 17 και τον Τζον Ουίλιαμσον που έχει 8.

Kyrie Irving recorded his 5th 40-point game with the Nets, tying Bernard King for 3rd-most in Nets NBA history. Only Vince Carter (17) and John Williamson (8) had more. pic.twitter.com/w6fpJYvg8Z

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 12, 2021