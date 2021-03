Θέλουν να γεμίσουν το ρόστερ τους οι Καβς. Το Κλίβελαντ σχεδιάζει να πάρει τον Κουίν Κουκ με 10ήμερο συμβόλαιο, όπου βρισκόταν στην θυγατρική της ομάδας στη G-League.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 16 παιχνίδια με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς

Cavs are planning to sign guard Quinn Cook to a 10-day contact, sources told ESPN. Cook, who got his NBA start with Cavs’ G-League team in Canton, played 16 games for Lakers earlier this season.

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) March 11, 2021