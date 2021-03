Ντόντσιτς: Στην 11η θέση με τα περισσότερα triple double στην ιστορία! (pic & vid)

Συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων με τα περισσότερα triple double.

Kόντρα στους Σπερς ο Σλοβένος σταρ έφτασε τα 33 στην καριέρα του στη λίγκα και πλέον βρίσκεται στην 11η θέση μαζί με τον Μπομπ Κούζι, θρύλο των Σέλτικς.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 181, ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ τον απειλεί με 156.

Luka Doncic (17 PTS, 10 REB, 10 AST) notches his 33rd career triple-double on NBA TV!

He is now tied with Bob Cousy for 11th on the all-time triple-doubles list. pic.twitter.com/XtJwAOsU8R

— NBA (@NBA) March 11, 2021