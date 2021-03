Ο κυρίαρχος Βαλαντσιούνας πέτυχε ιστορική επίδοση! (pic & vid)

Ο Λιθουανός ψηλός ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού με τους Ουίζαρντς, τελειώνοντας με 29 πόντους, 20 ριμπάουντ και 4 μπλοκ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Γκρίζλις με 25 πόντους, 20 ριμπάουντ και 4 μπλοκ σε ένα ματς. Μεγάλο επίτευγμα για τον πύργο του Μέμφις.

Jonas Valančiūnas is the first player in Grizzlies history with 25 points, 20 rebounds and 4 blocks in a single game.

He finished with 29 pts, 20 rebs & 4 blks in a win tonight vs the Wizards. pic.twitter.com/yWFwWAaaVJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 11, 2021