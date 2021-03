Ο Σλοβένος σταρ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ κόντρα στην ομάδα του Σαν Αντόνιο και έγινε έξαλλος, αφού δεν συμφωνούσε με τίποτα με την απόφαση των διαιτητών στην επικράτηση των Μάβερικς.

Μάλιστα δέχθηκε και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.

Δείτε την αντίδραση του Λούκα Ντόντσιτς.

Luka was heated after this offensive foul call pic.twitter.com/RWKlHE8ZZo

