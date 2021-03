Νούρκιτς: «Επιστρέφω σε μια-δυο εβδομάδες» (vid)

Ο Βόσνιος σέντερ φιλοξενήθηκε στο ESPN από τη Ρέιτσελ Νίκολς και στάθηκε στον τραυματισμό του, ο οποίος τον έχει κρατήσει εκτός δράσης τους δύο τελευταίους μήνες.

Συγκεκριμένα ο Γιουσούφ Νούρκιτς είχε υποστεί κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού του αλλά όπως είπε μετράει ήδη αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

«Είμαι κοντά στο να επιστρέψω. Λογικά σε μια-δυο εβδομάδες θα είμαι εντάξει» ήταν σχόλιο του «Bosnian Beast» ο οποίος μίλησε για το ίδρυμα που έχει με σκοπό να βοηθάει τα παιδιά και να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων, όπως επίσης και για την οικογένειά του.

Always good catching up with the @BosnianBeast27 - we discuss when he'll be back on the floor for the @Trailblazers, the work he's doing to help those back home...and his 13-year-old "big-ass" brother, who already wears a size 16 shoe & may be the next Nurk headed to the NBA: pic.twitter.com/daa5jCBulg

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) March 10, 2021