Επίθεση της αδερφής του Χόρφορντ σε Λέοναρντ: «Μας τελείωσε το χαρτί τουαλέτας, φέρτε μια φανέλα του» (pic)

Η αδερφή του Αλ Χόρφορντ, Άννα Χόρφορντ, εξαπέλυσε επίθεση στον σέντερ των Μαϊάμι Χιτ για τα αντισημιτικά του σχόλια την ώρα που έπαιζε Call of Duty με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός ομάδας, ενώ δεν δικαιολόγησε τη συγνώμη του.

«Αν μας τελειώσει το χαρτί τουαλέτας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φανέλα του Λέοναρντ» είχε γράψει αρχικά στο twitter και στη συνέχεια συμπλήρωνε: «Υπάρχει κάποια φανέλα διαθέσιμη; Η συγνώμη του ήταν σκ@@α».

Επίσης σ' ένα άλλο tweet ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είπε συγνώμη επειδή τον έπιασαν. Αν θέλει πραγματικά να αλλάξει ως άνθρωπος θα το δούμε με τις πράξεις του στο μέλλον. Μέχρι τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε δύσπιστοι.»

He made an excuse when he said he “didn’t know what it meant” & he’s apologizing because he got caught. If he truly wants to change as a human being, we’ll see it in his future actions. Until then, we have a right to be skeptical. When people show you who they are - believe them. https://t.co/ZrljPeKnML

— Anna Horford (@AnnaHorford) March 10, 2021