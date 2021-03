Τζαζ: Συμφώνησαν με τον Ιλιασόβα (pic)

Ο Ερσάν Ιλιασόβα παρέμενε άνεργος για μεγάλο διάστημα, αλλά συμφώνησε με τους Τζαζ και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Τούρκος φόργουορντ πέρασε από το τεστ κορονοϊού, αύριο θα ολοκληρώσει και τις υπόλοιπες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί έχοντας υπογράψει με το ελάχιστο συμβόλαιο για τους βετεράνους

Πέρυσι έπαιξε 63 αγώνες με τους Μπακς προσφέροντας 6.6 πόντους και 4.8 ριμπάουντ.

Pending final bloodwork, free agent forward Ersan Ilyasova will sign vet min deal w/the #Jazz tomorrow, per sources. Ilyasova has already gone through Covid protocol. The 33-year-old played in 63 games last season for the Bucks, averaging 6.6 PPG (36.5 percent 3s) / 4.8 REBS.

