Πράματα και θάματα έκαναν οι Κάρι και Λίλαρντ στα τρίποντα στο All Star Game. Οι 2 τους τα έσταζαν από παντού και έγιναν το πρώτο δίδυμο συμπαικτών στην ιστορία του θεσμού που έχουν από 8 τρίποντα.

Δεν μπλέκεις με αυτούς τους παικταράδες!

Damian Lillard and Stephen Curry are the first pair of teammates in All-Star Game history to each make 8 threes. @EliasSports pic.twitter.com/tYZx8edjVt

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 8, 2021