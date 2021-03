NBA All Star Game 2022: Θα γίνει στις 20 Φλεβάρη στο Κλίβελαντ (pic)

Γνωστή έγινε η ημερομηνία του επόμενου All Star Game που θα γίνει στο Κλίβελαντ. Το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως η επόμενη γιορτή των κορυφαίων θα γίνει στο στις 20 Φλεβάρη στο Rocket Mortgage FieldHouse, την έδρα των Καβς. Αυτή θα είναι και η επέτειος της 75ης σεζόν του ΝΒΑ.

Λέτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να επαναλάβει τα... όργια και να πάρει 2ο σερί MVP του All Star Game;

#NBAAllStar 2022 is in Cleveland, OH! The 71st annual NBA All-Star Game will be played on Sunday, Feb. 20, at Rocket Mortgage FieldHouse, home of the Cavaliers, during the NBA’s 75th anniversary season. pic.twitter.com/b8xN572dOU

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) March 8, 2021