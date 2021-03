«Αισιόδοξοι οι Λέικερς για τον Ντράμοντ»! (pic)

Από τη στιγμή που οι Καβς θέλουν να καθιερώσουν τον Τζάρετ Άλεν ως βασικό σέντερ, ο Ντράμοντ μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του από το Οχάιο και όπως αναφέρει ο Marc Stein των N.Y. Times, οι Καλιφορνέζοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τον αποκτήσουν αν σπάσει το συμβόλαιό του!

Οι Καβς προτιμούν να ανταλλάξουν τον Ντράμοντ πριν από τις 25 Μαρτίου, όταν λήγει η σχετική προθεσμία αν και είναι δύσκολο να βρουν ομάδα που θα φορτωθεί τα 28.8 εκατομμύρια που προβλέπει ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του. Ο Ντράμοντ μετράει 14.6 πόντους, 13.8 ριμπάουντ, 1.5 τάπες και 1.4 κλεψίματα μ.ό. καριέρας.

There is optimism within the Lakers that they will get strong consideration from Andre Drummond if Drummond ultimately leaves the Cavaliers via buyout, league sources say.

Cleveland’s preference, of course, remains trading Drummond elsewhere before the March 25 trade deadline.

