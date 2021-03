NBA All Star Game 2021: Οι φανέλες των ΛεΜπρόν-Χάρντεν-Ίρβινγκ-Λίλαρντ (pics)

Ο Βασιλιάς με τον Λίλαρντ θα φορούν τα κίτρινα για την Team LeBron, ενώ οι σταρ των Νετς και ο Μίτσελ θα φορούν τα μπλε για την Τeam Durant, με τον KD όμως να μην παίζει λόγω τραυματισμού.

Δείτε τι φανέλες που θα φορεθούν στο All Star Game

Team LeBron vs. Team Durant #NBAAllStar coverage begins NEXT on TNT! (via @NBA) pic.twitter.com/Zr717B0M0P

— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 7, 2021