Ο Γκρίφιν επιλέγει τους Νετς! (pic)

Ελεύθερος από τους Πίστονς είναι ο Μπλέικ Γκρίφιν.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο πρώην νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων, αναμένεται να υπογράψει στους Νετς.

Ο Γκρίφιν επιλέγει το Μπρούκλιν για να διεκδικήσει το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του, αφού εκεί υπάρχει η φοβερή τριάδα των Ντουράντ-Ίρβινγκ-Χάρντεν.

Interested teams have expected Griffin to pursue a championship in Brooklyn alongside Kevin Durant, Kyrie Irving and James Harden. https://t.co/5uMTu0Nfgv

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2021