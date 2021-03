Το ΝΒΑ το είπε και το εννοούσε: Αυτό το All Star Game είναι φτιαγμένο για την τηλεόραση! Λίγες ώρες πριν την έναρξη της μοναδικής ημέρας για το φετινό ματς (και τους διαγωνισμούς που το συνοδεύουν) το ΝΒΑ έστειλε σχεδόν 200 επιστολές σε επίδοξους διοργανωτές πάρτι στην πόλη της Ατλάντα!

Αυτοί χρησιμοποιούσαν το λογότυπο της διοργάνωσης, προκειμένου να ενημερώσουν τον κόσμο για την πρόθεσή τους, ενώ την ίδια στιγμή η δήμαρχος της πόλης, Κέισα Λανς Μπότομς είχε παροτρύνει τους κατοίκους να μην προβούν σε τέτοιες ενέργειες.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εξέδωσε το ΝΒΑ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το All Star Game (παίκτες, προπονητές, καλεσμένοι) θα πρέπει να παραμείνουν στο ξενοδοχείο που έχει υποδειχθεί από το ΝΒΑ. Επιτρέπεται η έξοδος απ' αυτό μόνο για να μεταβούν στο γήπεδο.

