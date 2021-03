Τζαζ: Για 2η φορά στην ιστορία τους έχουν 3 παίκτες στο All Star Game! (pic)

Η Γιούτα πραγματοποιεί φοβερή σεζόν, όντας η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα.

Μίτσελ, Γκομπέρ και Κόνλεϊ θα βρεθούν στο All Star Game, κάτι που σημαίνει πως οι Τζαζ θα έχουν 3 παίκτες τους στην γιορτή των κορυφαίων για 2η φορά στην ιστορία τους.

Η πρώτη ήταν το 1989 με την παρουσία των Στόκτον, Μαλόουν και Ίτον.

This is the second time in Jazz franchise history that they have three All-Stars.

The first was John Stockton, Karl Malone and Mark Eaton in 1988-89. pic.twitter.com/dftWAaiiaK

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 6, 2021