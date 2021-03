Μέγας Λίλαρντ: Έχει πετύχει clutch shot κόντρα σε κάθε ομάδα του ΝΒΑ! (vid)

Είναι ο κορυφαίος clutch player αυτή τη στιγμή του ΝΒΑ και ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θέλει την μπάλα στα χέρια του όταν αυτή ζυγίζει τόνους, όταν κάποιο ματς είναι θρίλερ.

Ξέρει να... μιλάει στις κρίσιμες καταστάσεις και πολλές φορές έχει χαρίσει την νίκη στην ομάδα του με winning shot.

Ο απίθανος Dame έχει καταφέρει να πετύχει clutch shot κόντρα σε κάθε ομάδα που έχει αντιμετωπίσει στο ΝΒΑ.

Υποκλιθείτε!

Damian Lillard has a clutch bucket against EVERY team in the NBA @Dame_Lillard pic.twitter.com/t4FgS7RqxM

— ESPN (@espn) March 6, 2021