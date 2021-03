Λίλαρντ: Κανονικά είναι καλός, στα κρίσιμα είναι απίθανος! (pic)

Παρόλο που παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι ψυχολογικά δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του, στο παρκέ ο Λίλαρντ είναι εξαιρετικός. Κόντρα στους Κινγκς είχε 44 πόντους και απέδειξε, για ακόμα μια φορά ότι είναι φτιαγμένος για τα μεγάλα πράγματα.

Είναι χαρακτηριστικό το πόσο καλύτερος γίνεται στα κρίσιμα και πόσο μοναδικό τον κάνει αυτό το πράγμα. Ο Λίλαρντ την φετινή σεζόν έχει 43,1% στα σουτ, 36,5% στα τρίποντα και 92,2% στις βολές.

Στα κρίσιμα και σε clutch times αυτοί οι αριθμοί εκτοξεύονται. Έχει 61,4% στα σουτ εντός παιδιάς, 60% στα τρίποντα και 100% βολές.

Παίκτης φτιαγμένος από σπάνια υλικά...

Lillard goes to a different level when it’s Dame Time this season.

Non-clutch minutes:

43.1 FG%

36.5 3P%

92.2 FT%

Clutch minutes:

61.4 FG%

60.0 3P%

100 FT% pic.twitter.com/ghcVzndOIb

— StatMuse (@statmuse) March 4, 2021