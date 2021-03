O Λάουρι πούλησε το σπίτι του στο Τορόντο και έβαλε... φωτιά στις φήμες αποχώρησης! (pic)

Εδώ και καιρό υπάρχουν φήμες που θέλουν τον Κάιλ Λάουρι να αποχωρεί από τους Ράπτορς πριν το trade deadline.

Και ήρθε ο γκαρντ των Καναδών να δώσει... τροφή για περισσότερες φήμες. Ο Κάιλ αποφάσισε να πουλήσει το σπίτι του στο Τορόντο έναντι 5.12 εκατ. δολαρίων.

O ίδιος δείχνει να προτιμά Σίξερς αν γίνει ανταλλαγή, ενώ στο... κάδρο είναι και οι Χιτ με τους Κλίπερς.

Kyle Lowry just sold his house in Toronto for $5.12M, per https://t.co/VzV8deBLKV pic.twitter.com/0Vylj4HPcb

— NBA Central (@TheNBACentral) March 4, 2021