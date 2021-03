O MακΚόνελ πέτυχε triple double με 10 κλεψίματα και παραλίγο να σπάσει το ρεκόρ! (pics & vid)

Πράματα και θάματα έκανε ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ στη νίκη των Πέισερς επί των Καβς.

Ο γκαρντ της Ιντιάνα είχε 16 πόντους, 13 ασίστ και 10 κλεψίματα σε φοβερό triple double.

Μάλιστα με τα 10 κλεψίματα παραλίγο να κάνει την καλύτερη επίδοση της ιστορίας στο ΝΒΑ, η οποία ανήκει στους Κένταλ Γκιλ και Λάρι Κένον που είχαν από 11.

Επιπλέον ο ΜακΚόνελ είχε 9 κλεψίματα στο ημίχρονο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στη λίγκα από το τη σεζόν 1973-74 μέχρι σήμερα

TJ McConnell with an ALL-TIME stat-line for Indiana tonight! 16 PTS, 13 AST, 10 STL, 4 REB, 8/8 FGM, WIN ONE steal shy of tying the all-time record!

Pacers guard T.J. McConnell has 9 steals at the half vs the Cavaliers. His 9 steals are the most by any player in one half since the stat became official in 1973-74. pic.twitter.com/GbgWQkhXiv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 4, 2021