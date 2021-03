Οι Rising Stars ανακοινώθηκαν, το ματς... δεν θα γίνει (pic)

Λόγω του κορονοϊού το φετινό All Star Game δεν θα θυμίζει ούτε στο ελάχιστο την ετήσια γιορτή του ΝΒΑ! Μπορεί να υπάρχουν οι διαγωνισμοί και το «κυρίως» πιάτο σε μια και μόνο ημέρα ωστόσο θα απουσιάσει το Rising Stars παιχνίδι.

Παρόλα αυτά το ΝΒΑ ανακοίνωσε τους παίκτες οι οποίοι θα έπαιρναν μέρος εάν και εφόσον κυλούσαν τα πάντα ομαλά. Συγκεκριμένα την ομάδα της Αμερικής θα εκπροσωπούσαν οι Ουίλιαμσον, Μοράντ, Λαμέλο Μπολ, Έντουαρντς, Χαλιμπέρτον, Χίροου, Χάντερ, Κέλντον Τζόνσον, Πόρτερ Τζούνιορ, Ουάισμαν.

Αντίστοιχα στην ομάδα «Word» θα υπήρχαν οι Ατσίουα, Αβντίγια, Αλεξάντερ-Ουόκερ, Μπάρετ, Καμπάτσο, Κλαρκ, Ντορτ, Χατσιμούρα, Μαλεντόν και Μάλντερ.

Zion Williamson, Ja Morant and LaMelo Ball headline NBA Rising Stars selections for 2020-21 season, as revealed on Top Shot. Rosters here: pic.twitter.com/fwmhlz3DX8

