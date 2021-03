Πίστονς: Η 17η ομάδα του ΝΒΑ που δέχεται κόσμο στο γήπεδο! (pic)

Το ΝΒΑ δεν σταματάει. Οι αγώνες διεξάγονται κανονικά. Και σε 17 γήπεδα, υπάρχει πλέον και το στοιχείο του κόσμου, αφού ανεξάρτητα από την εξέλιξη του κορονοϊού, τα γήπεδα έχουν ανοίξει. Αυτό που λείπει εδώ και ένα χρόνο. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς ανακοίνωσαν πως από τις 17 Μαρτίου θα επιτρέπουν την είσοδο σε 750 φιλάθλους.

Η πρώτη αναμέτρηση με κόσμο θα είναι απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς.

Λίγο νωρίτερα, κάτι ανάλογο ανακοίνωσαν οι Σαν Αντόνιο Σπερς.

Pistons announce they’ll sell tickets to up to 750 fans for home games beginning March 17: pic.twitter.com/sDzkUJnn0f

— David Aldridge (@davidaldridgedc) March 3, 2021