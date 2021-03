Αντετοκούνμπο: «Να γίνουμε καλύτεροι, να παίζουμε μαζί, να παίζουμε σκληρά» (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς είδαν το σερί των πέντε συνεχόμενων νικών να χάνεται στο ματς με τους Ντένβερ Νάγκετς. Και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλάει για ακόμη μία φορά για τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι Μπακς.

«Μας έκαναν να ρίξουμε ρυθμό και μας υποχρέωσαν να σουτάρουμε από μακριά και να κάνουμε δύσκολα τρίποντα», εξήγησε ο Giannis. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να εκτελούμε καλά, να βρίσκουμε τον ελεύθερο παίκτη, να μην κρατάμε αρκετά την μπάλα. Να βρίσκουμε το κενό και σε αυτό να κάνουμε την επίθεσή μας. Άλλες φορές θα λειτουργήσει, άλλες όχι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και άλλες ομάδες θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν και εμείς θα πρέπει να τους κάνουμε πιο αργό τον ρυθμό».

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε για τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος τελείωσε το ματς με triple double: «Είναι έξυπνος παίκτες, είναι εκεί για να νικήσει, έχει απίθανη ενέργεια. Παίζει για τους συμπαίκτες του και αυτοί γι' αυτόν. Απίθανο παιχνίδι, καλό παίκτης».

Όσο για τη συνέχεια; «Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Να παίζουμε καλό μπάσκετ, να παίζουμε μαζί. Ίσως σε αυτό το ματς είχαμε τη λιγότερο ομαδικότητα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση, να παίζουμε σκληρά, να παίζουμε μαζί. Να είμαστε ενεργοί, να είμαστε έξυπνοι, να καταλάβουμε ότι ο Μπρουκ (Λόπεζ) θα είναι μακριά από το καλάθι. Να ξέρουμε τι γίνεται στο παρκέ. Ο Μπρουκ είναι εκεί για να κόψει τις προσπάθειες, αλλά όταν αναγκάζεται να κυνηγήσει τον αντίπαλο ψηλό μέχρι το τρίποντο, πρέπει να τον καλύψουμε. Να είμαστε όλοι έτοιμοι».

Ο Giannis αναφέρθηκε και τον Τζρου Χόλιντεϊ: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που είναι ξανά κοντά μας. Τον χρειαζόμαστε. Θέλει ένα διάστημα, 10-15 ημερών, για να επανέλθει. Θα αρχίσει να έχει αυτοπεποίθηση και θα μπορεί να μαρκάρει τον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας. Θα γίνουμε καλύτεροι όταν θα είναι έτοιμος».

"The last 6 games, we’ve been playing together. There’s no other secret to the game, As long as we play hard, and together, we’re gonna be good and create good habits." pic.twitter.com/i9fQnWt9UX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 3, 2021