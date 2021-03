Ρόκετς: Σχεδιάζουν να αποσύρουν τη φανέλα του Χάρντεν! (pic)

Από το 2012 μέχρι το 2021 ο Τζέιμς Χάρντεν βρέθηκε στο Χιούστον και δεν υπήρξε σεζόν που να μην παίξει στο All Star Game. Μάλιστα ηταν MVP της λίγκας το 2018 και πρώτος σκόρερ από το 2018 μέχρι το 2020.

O Mούσιας βρίσκεται πλέον στους Νετς, αλλά είναι 6ος σε συμμετοχές στην ιστορία των Ρόκετς, 4ος σε εύστοχα σουτ, πρώτος ασίστ, τρίποντα και βολές, 7ος σε ριμπάουντ, 3ος σε κλεψίματα, 2ος σε πόντους πίσω από τον αξεπέραστο Χακίμ Ολάζουον και πρώτος φυσικά σε triple double.

H συνεισφορά του στην ομάδα είναι τεράστια και ας μην ήρθε ποτέ ένα πρωτάθλημα, με τους... ρουκέτες να ετοιμάζονται να τον τιμήσουν για τα όσα πρόσφερε.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο κυβερνήτης του Χιούστον είπε πως η ομάδα κάνει σχέδια για να αποσύρει τη φανέλα του Μούσια. (Νο.13).

Rockets governor Tilman Fertitta says Houston plans to retire James Harden's jersey, per @Jonathan_Feigen pic.twitter.com/NhPYHQllAP

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 2, 2021