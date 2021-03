Νετς: Διπλό στο Σαν Αντόνιο μετά από 19 ολόκληρα χρόνια! (pic)

Οι Νετς πήγαν να... αυτοκτονήσουν, αλλά τελικά επικράτησαν στην παράταση των Σπερς, σε ένα ματς που ο Τζέιμς Χάρντεν έδωσε ρεσιτάλ.

Το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το Μπρούκλιν.

Οι Νετς είχαν για... κακό δαίμονα τους Σπερς όταν αγωνιζόντουσαν στο Σαν Αντόνιο, αφού δεν μπορούσαν να νικήσουν με τίποτα.

Βέβαια πλέον πήραν το πολυπόθητο διπλό στο Σαν Αντόνιο μετά από 19 ολόκληρά χρόνια.

Σκεφτείτε στην ομάδα έπαιζε ο Τζέισον Κιντ, ενώ στα... σπιρούνια αγωνιζόταν ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον.

19 years, 1 month, and 1 week.

WE GOT THAT W IN SAN ANTONIO. pic.twitter.com/Wl3FAhKzCn

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 2, 2021