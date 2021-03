Στους Νετς βλέπουμε και απολαμβάνουμε την πιο ώριμη εκδοχή του Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα πάνω στο παρκέ, φτάνοντας σε σημείο πολλοί να θεωρήσουν πως μπορεί να προλάβει το... τρένο για το βραβείο του MVP.

Η επίδραση του Μούσια στο παιχνίδι του Μπρούκλιν είναι τεράστια και η απόδοση του δεν πέφτει ποτέ.

Πότε λείπει ο Ντουράντ, πότε ο Ίρβινγκ, ωστόσο ο Χάρντεν πάντα είναι εκεί και πάντα οδηγεί εκ του ασφαλούς το Μπρούκλιν.

Τα triple double έχουν γίνει συνήθεια για εκείνον, όμως κόντρα στους Νετς έκανε κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει.

James Harden finished with 30 pts, 15 ast & 14 rebs with 0 TO's in a win tonight vs the Spurs.

According to @EliasSports, Harden is the first player with 30 points, 10 rebounds, 15 assists and 0 turnovers in a game since individual turnovers were first tracked in 1977-78. pic.twitter.com/6mwOQPggIQ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 2, 2021