ΝΒΑ: Παίκτες της Εβδομάδας οι Αντετοκούνμπο και Μπούκερ!

Μετά από την επιβλητική εμφάνιση κόντρα στους Κλίπερς, όπου πέτυχε τους 17 από τους τελευταίους 22 πόντους των Μπακς σφραγίζοντας τη νίκη του Μιλγουόκι με 105-100, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχτηκε Παίκτης της Εβδομάδας στην Ανατολή!

Σε αυτό το διάστημα, ο Greek Freak είχε 37 πόντους, 10.7 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ στο 3-0 των «Ελαφιών». Όσον αφορά τη Δύση, ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 33 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ στο 3-1 των Σανς.

NBA Players of the Week for Week 10.

West: @DevinBook (@Suns)

East: @Giannis_An34 (@Bucks) pic.twitter.com/ip9uufgCwU

— NBA (@NBA) March 1, 2021