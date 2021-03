Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και ο Γιοακίμ Νοά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ο Γάλλος σέντερ αποσύρθηκε από το μπάσκετ στα 36 του χρόνια και επιθυμία του είναι να το κάνει σαν παίκτης των Μπουλς.

Ο Νοά έζησε την κορυφαία σεζόν του το 2013-14, όταν ήταν 4ος στην ψηφοφορία για MVP και πήρε στα χέρια του το βραβείο του αμυντικού της σεζόν, φυσικά ως παίκτης του Σικάγο.

Eίναι 2 φορές All Star, ενώ έπαιξε σε Μπουλς, Νικς, Γκρίζλις και Κλίπερς. Πήρε 2 πρωταθλήματα στο NCAA με την υπέροχη ομάδα των Florida Gators

BREAKING: Joakim Noah has retired from the game of basketball & wants to retire with the Bulls.

Noah’s 2013-14 season was incredible and it’s somehow forgotten how good he used to be. 4th in MVP voting and won DPOY

Congratulations on an amazing career @JoakimNoah! pic.twitter.com/I084KxDWDY

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) March 1, 2021