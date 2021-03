Αντετοκούνμπο: Ηγείται σε πόντους-ριμπάουντ για 14 σερί ματς, 3ο καλύτερο σερί ever! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Κλίπερς, παίρνοντας και την ευθύνη σε όλες τις κρίσιμες επιθέσεις.

Ο Greek Freak προσπέρασε και τον Μάικλ Ρεντ και βρίσκεται στην 4η θέση των σκόρερ του Μιλγουόκι, όμως δεν έμεινε εκεί.

Ο Έλληνας σταρ ήταν πρώτος σε ριμπάουντ και πόντους στην ομάδα του για 14 σερί ματς.

Με αυτό τον τρόπο πέτυχε την 3η καλύτερη επίδοση της ιστορίας, ενώ μόνο οι Μόουζες Μαλόουν και Καρλ Μαλόουν έχουν μεγαλύτερα σερί.

Giannis Antetokounmpo has led his team in points and rebounds for 14 straight games.

According to @EliasSports that is tied for the 3rd-longest streak since the merger.

Only Moses Malone (18 in 1981-82) and Karl Malone (17 in 1994-95) have longer streaks. pic.twitter.com/d286CfpN5f

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 1, 2021