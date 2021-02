ΝΒΑ: Οι οπαδοί των Νικς στους δρόμους για την 5η θέση στην Ανατολή! (vid)

Οι Νικς έπαιξαν για τελευταία φορά στα playoffs τη σεζόν 2012-13, όταν αποκλείστηκαν με 4-2 νίκες στα ημιτελικά της Ανατολής από τους Πέισερς. Έκτοτε οι Νεοϋορκέζοι μετρούν επτά σερί αποκλεισμούς, τερματίζοντας στις τελευταίες θέσεις τα κατάταξης.

Λογικό κι επόμενο, λοιπόν η φετινή πορεία τους στη regular season να δημιουργεί προσδοκίες!

Συγκεκριμένα, η Νέα Υόρκη έχει ρεκόρ 17-17 και φιγουράρει στην 5η θέση της κατάταξης στην Ανατολή ενώ οι οπαδοί τους βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το 110-107 επί των Πέισερς χάρη στο double-double του Τζούλιους Ραντλ (28π., 10ριμπ.)!

Knicks fans were pumped after their team's win vs. the Pacers

New York is currently 17-17 with the 5th seed in the East.

