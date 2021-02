Ήταν μία από τις πρώτες ειδήσεις που είχαν κυκλοφορήσει, Μέλη των αστυνομικών δυνάμεων, που βρέθηκαν πρώτες στο λόγο που κατέπεσε το ελικόπτερο που μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ, την κόρη του Τζιάνα και άλλους επτά ανθρώπους, κατάφεραν να απαθανατίσουν στα τηλέφωνά τους τραγικές εικόνες.

Τέσσερις απ' αυτούς θέλησαν να τις μοιραστούν με φίλους και μέλη της οικογένειάς τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένας επιχείρησε να φλερτάρει, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες! Η Βανέσα Μπράιαντ, 13 μήνες μετά τον θάνατο του Κόμπι, επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των τεσσάρων αστυνομικών.

Η πλευρά της υπεράσπισης τονίζει ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί, αφού λίγα δευτερόλεπτα μετά τη γνωστοποίηση των ταυτοτήτων τους, η ζωή τους θα βρίσκεται στο διαδίκτυο άμεσα. Παράλληλα, εκφράζουν τον φόβο για τον εντοπισμό τους και για τυχόν αντίποινα.

