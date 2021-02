Ράπτορς: Με τον Σκαριόλο στον πάγκο κόντρα στους Ρόκετς, off o Σιάκαμ (pic)

Το υγειονομικό πρωτόκολλο δεν επιτρέπει στον Νικ Νερς και άλλους assistant των Ράπτορς να βρίσκονται στον πάγκο κόντρα στους Ρόκετς.

Έτσι τους Καναδούς θα κατευθύνει στο ματς ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος φυσικά έχει εμπειρία από πρώτος προπονητής από την Εθνική Ισπανίας, με την οποία έχει πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες.

Σχετικά με τους παίκτες, εκτός θα είναι ο Πασκάλ Σιάκαμ. Ο Καμερουνέζος θα είναι η μοναδική απώλεια για το Τορόντο απόψε.

The Raptors say Sergio Scariolo will be the head coach tonight. Scariolo is a long-time international coach, and easily the most experienced coach on Nurse's staff.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) February 26, 2021