Λίλαρντ: Ο πιο... clutch παίκτης του ΝΒΑ τα οκτώ τελευταία χρόνια (pic)

Όταν λέμε ότι έφτασε η «Dame Time» εννοούμε ότι η μπάλα θα πάει στα χέρια του δαιμόνιου Λίλαρντ για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Και όπως έχει αποδειχθεί, ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας όταν η μπάλα «καίει» και πρέπει να μπει στο αντίπαλο καλάθι.

Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, από τη σεζόν 2012-13 και μετά, ο Ντέιμαν Λιλαρντ έχει ευστοχήσει 28 φορές σε κάποιο σουτ για το προσπέρασμα της ομάδας του ή στην χειρότερη περίπτωση για την ισοφάριση στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα ενός αγώνα.

Αν μη τι άλλο, αυτό τον κατατάσσει στην πρώτη θέση της λίστας με τους «clutch» παίκτες του ΝΒΑ σ' αυτό το χρονικό διάστημα!

Since entering the league in 2012-13, Damian Lillard has made 28 game-tying or go-ahead shots inside the final 20 seconds of the game (including the playoffs).

That is the most in the NBA over that span. pic.twitter.com/1fPDyPEIMJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 26, 2021