O... MVP Φεβρουάριος του Αντετοκούνμπο! (pic)

Ξεκίνησε νωθρά, αλλά πλέον βρίσκει τον εαυτό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Όσο συνεχίζουν οι Μπακς να κάνουν και νίκες, όλα φαίνεται πως αρχίζουν να δουλεύουν για εκείνους.

Τα «Ελάφια» ξεπέρασαν το κακό σερί τους, συνήλθαν, επανήλθαν στις νίκες και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι σταθερά εντυπωσιακός σε όλο αυτό. Ενώ, αρχικά δήλωνε και ο ίδιος πως δυσκολεύεται να συνδυάσει όσα του αρέσουν να κάνει και όσα χρειάζεται η ομάδα του, φαίνεται σταδιακά πως βρίσκει τον MVP εαυτό του.

Δεν άκουσε και λίγα με την έναρξη της σεζόν, πολλοί έσπευσαν να τον... τελειώσουν ή να μειώσουν την αξία του, αλλά ο ίδιος δεν αμφέβαλλε ποτέ. Δεν κυνηγά βραβεία, δεν κυνηγά καλά λόγια, δεν κυνηγά καν την πρωτιά στην περιφέρεια. Θέλει η ομάδα του να μάθει να κερδίζει και επιτέλους να παρουσιαστεί καλύτερη στα playoffs.

Πάντως, η προσωπική του άνοδος είναι κάτι παραπάνω από προφανής. Είναι καλύτερος σε όλους τους τομείς, έχει εκτοξεύσει το ποσοστό στις βολές του, αλλά και γενικά τα νούμερα του, τον έχουν φέρει και πάλι στην κούρσα για το MVP.

Τον Φεβρουάριο σουτάρει βολές με 75%, από το 59,1% που είχε πριν στην σεζόν, ενώ τα νούμερα του είναι και αυτά εντυπωσιακά. Έχει κατά μέσο όρο 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σουτάροντας με 56%.

Ο Φεβρουάριος ήταν πολύ διαφορετικός για τον Αντετοκούνμπο. Βρήκε ρυθμό, συνηθίζει τους νέους του συμπαίκτες και φαίνεται κάθε παιχνίδι να είναι και πιο άνετος. Αν συνεχίσει έτσι, το μέλλον και του ίδιου και την ομάδας του προβλέπεται λαμπρό.

Παράλληλα, έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια με 35+ πόντους και δείχνει ότι δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν. Είναι ασταμάτητος και αυτό το δείχνουν και οι αριθμοί του.

