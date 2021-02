Ιδιοκτήτης Σέλτικς: «Δεν είμαστε διεκδικητές φέτος» (pic)

Πρώτα ήταν ο general manager των Μπόστον Σέλτικς, Ντάνι Έιντζ. «Το ρόστερ μας προφανώς δεν είναι καλό. Αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να κατηγορήσετε, αυτός είμαι εγώ», είχε πει ο Έιντζ.

Τώρα ήρθε η σειρά του Γουίκ Γκρούσμπεκ, ενός εκ των ιδιοκτητών της ομάδας. «Δεν μπορείς να ονομάζεσαι διεκδικητής όταν το ρεκόρ σου είναι αρνητικό», ήταν η ατάκα του. Η ήττα στην Ατλάντα από τους Χοκς ήταν 17η για τους Σέλτικς, οι οποίοι έχουν και 15 νίκες. Ρεκόρ που είναι ικανό να τους τοποθετήσει στην 9η θέση της Ανατολής, με το ίδιο ρεκόρ με τους Μαϊάμι Χιτ.

Boston Celtics owner says his team is not a contender this season: https://t.co/fuhiS9mnNG

— NBA Central (@TheNBACentral) February 24, 2021