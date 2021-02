Οι... πυραυλοκίνητοι Τζαζ έγραψαν ιστορία με τα 50 τρίποντα σε 2 ματς! (vid)

Τα λόγια έχουν αρχίσει και γίνονται περιττά για τους Τζαζ, αφού ό,τι χρειάζεται να... πουν το λένε στο παρκέ. Η ομάδα της Γιούτα συνεχίζει να μην βλέπει κανέναν στο διάβα της και να παίρνει νίκες, με τα αποτελέσματα να είναι το τελευταίο.

Το μπάσκετ που παίζουν οι Τζαζ είναι εντυπωσιακό. Γρήγορο, επιθετικό, ενώ η ανεβασμένη ψυχολογία τους σίγουρα τους βοηθά για να γράφουν ιστορία και με τα τρίποντα τους. Κόντρα σε Χόρνετς και Λέικερς είχαν συνολικά 50 τρίποντα, κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ από μια ομάδα.

Συγκεκριμένα είχαν 28/55 κόντρα στους Χόρνετς και 22/48 κόντρα στους Λέικερς, με την νίκη τους και στις δύο περιπτώσεις να είναι εμφατική.

The Utah Jazz are the first team in NBA history to make 50 Threes over 2 games!

vs LAKERS

22/48 3PT

25-PT Win

vs HORNETS

28/55 3PT

22-PT WINpic.twitter.com/6en10LgFN8

— Ballislife.com (@Ballislife) February 25, 2021