ΝΒΑ: Οι Μπουλς έκαναν έκπληξη στον All Star ΛαΒίν με την οικογένειά του! (vid)

Αυτή και αν ήταν έκπληξη. Οι Σικάγο Μπουλς κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Ζακ ΛαΒίν. Όχι με κακό σκοπό! Ο παίκτης του Σικάγο έγινε All Star και η ομάδα του θέλησε να τον ευχαριστήσει. Ενημέρωσε τον ΛαΒίν πως θα πρέπει να έχει μία διαδικτυακή συνάντηση με τους δημοσιογράφους, πριν το ματς με τους Τίμπεργουλβς.

Μόλις κάθισε στη θέση του και άνοιξε η γραμμή, εμφανίστηκαν οι γονείς του! Ο ΛαΒίν έμεινε έκπληκτός, ρωτώντας τους τι κάνουν! Και ζητώντας να μη βρίσουν, αφού μπορεί να ακούν και άλλοι!

Δείτε το βίντεο.

The @chicagobulls told @ZachLaVine he was doing a call with the media.

It was actually his family and friends congratulating him on his All-Star bid. pic.twitter.com/l88AvWAgRs

— The Athletic (@TheAthletic) February 24, 2021