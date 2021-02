NBA: Πρωτάρηδες σε All Star Game και το αξίζουν απόλυτα! (pics)

Αντίστροφα μετράμε για το All Star Game του ΝΒΑ.

Μετά την ανακοίνωση των αναπληρωματικών ξέρουμε τους παίκτες που θα βρεθούν στην γιορτή των κορυφαίων της λίγκας.

Για πρώτη φορά θα παίξουν σε All Star Game οι κύριοι Ραντλ, Ζάιον, ΛαΒίν και Μπράουν, με το gazzetta.gr να στέκεται στις 4 περιπτώσεις που είδαν τους κόπους του να ανταμείβονται.

Παρόλο που οι Πέλικανς είναι μακριά από την 8άδα της Δύσης αυτή τη στιγμή, ο Ζάιον είναι άλλη ιστορία.

Ο δευτεροετής φόργουορντ και Νο.1 του περσινού draft πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος και δίκαια θα είναι στη γιορτή των κορυφαίων.

Πριν λίγο καιρό έκανε ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους, ενώ με το 14/14 στο ζωγραφιστό κόντρα στους Μάβερικς, έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση την τελευταία 25ετία μετά το 15/15 του Χακίμ Ολάζουον το 1998.

Επιπλέον μπήκε στην ίδια λίστα με Ντέρικ Ρόουζ, ως οι μοναδικοί παίκτες με 10/10 σουτ στο ημίχρονο την τελευταία 25ετία. Ο Ρόουζ είχε 10/10 στο 2ο ημίχρονο τον Μάρτη του 2009 κόντρα στους Θάντερ.

Φυσικά στο τέλος του Γενάρη, ο σταρ των Πέλικανς έφτασε τα 31 ματς με 20+ πόντους και ισοφάρισε τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον στη 2η θέση για τα πρώτα 40 ματς κάποιου παίκτη στη λίγκα.

Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν έχει παραπάνω, αφού Air πήγε στα 34. Είναι κυρίαρχος στη ρακέτα και σε πολλά ματς είναι η σίγουρη λύση της Νέας Ορλεάνης στο σκοράρισμα.

Μιλάμε για το μέλλον του ΝΒΑ που φέτος δείχνει να ελέγχει καλύτερα το σώμα του.

Πέρυσι έπαιζε με περιορισμό λεπτών και αυτό τον επηρέαζε. Φέτος δεν υπάρχει αυτό και βλέπουμε τις πραγματικές δυνατότητες αυτού του... θαύματος της φύσης.

Mέχρι στιγμής μετρά 25.6 πόντους και 6.8 ριμπάουντ ανά ματς.

Ο Ζακ είναι 6ος σκόρερ της λίγκας με 28.8 πόντους, ενώ μετρά 5 ασίστ και 5,1 ριμπάουντ μέσο όρο. Σουτάρει με 44 τρίποντα και 52.3% στα δίποντα, ενώ οι Μπουλς βρίσκονται στην 9η θέση της Ανατολής.

To παιχνίδι του έχει ωριμάσει σε όλους τους τομείς, πλέον είναι ένας ολοκληρωμένος σταρ της λίγκας και δεν έμεινε μόνο στο ότι ήταν ένας εξαιρετικός dunker.

Δούλεψε, μόχθησε, πάλεψε και πλέον είναι το μεγάλο όνομα στους Μπουλς, ο απόλυτος ηγέτης τους.

Zach LaVine dropped 281 points in his last eight games:

• 38 Pts

• 30 Pts

• 37 Pts

• 30 Pts

• 26 Pts

• 46 Pts

• 35 Pts

• 39 Pts

The only other Bull with that many points in an 8-game span is MJ. pic.twitter.com/RPTYG95kMK

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 21, 2021