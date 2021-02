Σαμπόνις: Δεύτερος σε double double στο ΝΒΑ, αλλά όχι All Star! (pic)

Φέτος ο Ντομάντας Σαμπόνις μετρά 21.5 πόντους και 11.6 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ έχει πετύχει 23 double double, όντας στη 2η θέση του ΝΒΑ.

Επιπλέον έγινε ο μοναδικός παίκτης του TOP 6 στα double double που δεν θα βρεθεί στην γιορτή των κορυφαίων.

Θεωρείτε πως ο Λιθουανός θα άξιζε να γίνει και φέτος All Star;

Domantas Sabonis is averaging 21.5 PPG and 11.6 RPG this season to go along with 23 double-doubles, which is the 2nd most in the NBA. Out of the top 6 players with the most double-doubles, Sabonis is the only one who was not selected as an All-Star pic.twitter.com/aDMjAhPl3n

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 24, 2021