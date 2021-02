Συγκινητικός Γιάννης στάθηκε στο πλευρό του Τάουνς: «Ξέρω πόσο πονάει...» (pic & vid)

Δεν έχει περάσει εύκολα ο Καρλ Άντονι Τάουνς τον τελευταίο καιρό. Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς πέρασε εξαιρετικά δύσκολα. Έχασε την μητέρα του από κορονοϊό, όπως και αρκετούς συγγενείς του, πέρασε και ο ίδιος τον ιό, τραυματίστηκε και δεν έκρυψε πότε πόσο πολύ παλεύει με την κατάσταση.

Ο άσος των Τίμπεργουλβς παραδέχτηκε ότι στο πλευρό του στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. «Τον εκτιμώ και εκτιμώ τον τρόπο που με πλησίασε όταν δεν ήμουν καλά. Χτίσαμε μια φιλία. Εκτιμώ τον ίδιο και και την φροντίδα που δείχνει σε εμένα και την οικογένεια μου».

Ο Τάουνς παραδέχτηκε και δημόσια ότι περνάει πολύ δύσκολα, είχε βάλει τα κλάματα στην αρχή της σεζόν και πλέον προσπαθεί και πάλι να σταθεί στα πόδια του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε και απάντησε: «Ξέρω πόσο πονάει. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να χάνεις κάποιον που αγαπάς και να πρέπει να κάνεις την δουλειά σου. Είναι υπερβολικά δύσκολο. Του είπα ότι τον αγαπώ, να μείνει υγιής και ότι θα τον δω σύντομα»

KAT spoke about this postgame too.

"I appreciate him and the way he’s reached out to me during my time. We really built a friendship there. I’m really appreciative of him and the amount of care he’s put into me and my family." https://t.co/x3QI0uaL8I

