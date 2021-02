Αντετοκούνμπο: Ανέβηκε στην 5η θέση των σκόρερ στην ιστορία των Μπακς (pic)

Την δική του ιστορία συνεχίζει να γράφει στους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak που κόντρα στους Τίμμπεργουλβς είναι ασταμάτητος, κατάφερε να ανέβει στην 5η θέση των σκόρερ στην ιστορία των «ελαφιών». Για την ακρίβεια ξεπέρασε τους 11.478 πόντους που είχε ο Μπομπ Ντάντριτζ και φυσικά συνεχίζει για να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται.

Congrats @Giannis_An34 on passing Bob Dandridge for 5th on the Bucks All-Time Points List!! pic.twitter.com/bFIURXBVMb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 24, 2021