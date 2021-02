Μάβερικς – Σέλτικς: Γλεντάει τον Ντόντσιτς με συνεχόμενες τάπες ο Τέιτουμ (vid)

Οι Σέλτικς προηγούνται στο ημίχρονο με 1 πόντο των Μάβερικς (55-56) σε μια αναμέτρηση στην οποία ξεχωρίζει και η μάχη των Ντόντσιτς και Τέιτουμ, δύο από τους καλύτερους γκαρντ της γενιάς τους και όχι μόνο. Στο πρώτο ημίχρονο πάντως κερδισμένος στα σημεία είναι ο ηγέτης της ομάδας της Βοστώνης. Όχι γιατί έχει σκοράρει έναν παραπάνω πόντο από τον σπουδαίο αντίπαλό του, αλλά γιατί του έχει ρίξει δύο μεγαλοπρεπέστατες τάπες η μία μετά την άλλη.

JT defense at the end of the 1st half!

BOS leads DAL by 1 on TNT. pic.twitter.com/6MvuAphze4

— NBA (@NBA) February 24, 2021