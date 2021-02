Ο Πάτρικ Μπέβερλι προκαλεί. Φτάνει σε εκείνη την... κόκκινη γραμμή. Και την ξεπερνάει, κάνοντας κάτι που δεν χρειάζεται. Λίγο πριν από το φινάλε του αγώνα των Κλίπερς με τους Νετς, ο άλλοτε γκαρντ του Ολυμπιακού, αποφάσισε πως είναι η ώρα να χλευάσει τον αντίπαλό του, Τζεφ Γκριν.

Ο τελευταίος είχε μόλις τραυματιστεί στον ώμο και αποχωρούσε από το ματς, με τον Μπέβερλι να του κάνει γκριμάτσες και να κουνάει τον ώμο του.

Patrick Beverley mocks Jeff Green's shoulder injury after he leaves the game pic.twitter.com/89N8Aze3v8

— Main Team (@MainTeamSports) February 22, 2021