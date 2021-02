ΝΒΑ: Η Δύση «κερδίζει» την Ανατολή για 12η σερί σεζόν! (pic)

Δύση εναντίον Ανατολής. Το σύστημα διεξαγωγής του ΝΒΑ δεν απαγορεύει τις αναμετρήσεις ανάμεσα στις ομάδες διαφορετικών περιφερειών, στην κανονική περίοδο. Η φετινή σεζόν δεν διαφέρει από τις προηγούμενες 11. Όταν μία δυτική ομάδα συναντά μία ανατολική το συχνότερο αποτέλεσμα είναι η επικράτηση της Δύσης! Το ρεκόρ μέχρι στιγμής είναι 101 νίκες για τη Δύση και 75 για την Ανατολή.

Οι Δυτικοί κερδίζουν σε αυτή την άτυπη καταμέτρηση στις 11 προηγούμενες σεζόν, ενώ το... επί μέρους σκορ αναφέρει 21 επικρατήσεις στις 22 τελευταίες σεζόν! Τελευταία νικητήρια σεζόν για την Ανατολή ήταν εκείνη του 2008-2009! Τότε που μόνο μία ομάδα μπήκε με αρνητικό ρεκόρ στα playoffs (Πίστονς 39-43). Ενώ στη Δύση, οι Σανς με ρεκόρ 46-36 έμειναν 9οι και εκτός της συνέχειας.

