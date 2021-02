Ουόριορς: Πρόσφεραν 46.900 γεύματα σε άπορες οικογένειες! (pic)

Κάθε πόντος μετράει. Δίνει τροφή σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τα απαραίτητα στις οικογένειές τους. Το φιλανθρωπικό πρόγραμμα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς τρέχει από την αρχή της σεζόν. Μόνο γι' αυτή την εβδομάδα, η ομάδα του Στεφ Κάρι πέτυχε 469 πόντους. Κάτι που ισοδυναμεί με 46.900 γεύματα.

Από την αρχή της σεζόν, οι Ουόριορς έχουν σκοράρει 3.545 πόντους. Για να το μετατρέψουμε σε μερίδες, πρόκειται για 454.500 μερίδες φαγητού!

The Dubs scored 469 points this week, meaning 46,900 meals were donated to families in need through our partnership with @kpnorcal

February 22, 2021